Guardiola a donné une leçon à Kompany, mais..."Un jour, il sera assis à ma place"

Burnley est venu prendre une leçon de football à Manchester City (6-0). Pas le retour que Vincent Kompany espérait, mais Pep Guardiola a répété son admiration pour son ancien joueur.

Vincent Kompany et Pep Guardiola se sont retrouvés ce samedi avec un Kompany dans un autre rôle que celui du joueur désormais ("Ca met un coup de vieux", plaisantait le coach de Manchester City). Mais il est encore et toujours dans le rôle de l'apprenti, et le "maître" Guardiola a administré une dernière leçon.

Pep Guardiola, cependant, relativisait : "La réception qu'a reçu Vincent, les chants du public montrent bien son importance dans l'histoire du club", entame le coach catalan. "Et j'admire la façon dont son équipe est venue jouer d'homme à homme en prenant sa chance".

Le résultat lourd n'a donc pas entamé l'admiration de Guardiola : "J'ai le même sentiment après avoir affronté son équipe qu'avant : un jour, il sera assis ici, représentant Manchester City. Je vous parie ce que vous voulez, je gagnerai le pari", sourit-il. Kompany, avant la rencontre, assurait pourtant qu'il en était loin. Mais au bout du chemin, les retrouvailles semblent inévitables.