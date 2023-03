Vincent Kompany coach de Manchester City ? Il répond

Vincent Kompany réussit de très belles choses avec Burnley en Championship, où il survole la ligue. Est-il prêt à faire de même avec "son" club, Manchester City ?

Les retrouvailles entre Vincent Kompany et Manchester City s'annoncent belles. Le tirage a en effet voulu que Burnley aille à l'Etihad Stadium en quart de finale de la FA Cup, pour un match lors duquel l'ancien capitaine des Citizens sera certainement mis à l'honneur.

Si actuellement, Kompany fait son bonhomme de chemin à Burnley, il semble toutefois presque écrit qu'il sera un jour de retour à Manchester City. L'intéressé a répondu avec modestie à cette question : "Manchester City a le meilleur entraîneur du monde en la personne de Pep Guardiola et j'espère qu'il restera encore 10 ans. Si pas, ils devraient avoir le second meilleur entraîneur du monde, et je suis très loin dans ce classement", relativise Vincent Kompany sur la BBC.

L'ancien entraîneur d'Anderlecht sait qu'il n'est pas encore prêt à devenir le manager de City, même s'il obtient d'excellents résultats en Championship. "Je suis un coach de Championship actuellement et c'est mon niveau. Mon objectif est de me mesurer aux meilleurs managers, je vis pour ça. Ma qualité, c'est que quand j'échoue, je me relève et je réessaie", explique Vincent Kompany.

"Peut-être que ce match contre Manchester City montrera à quel point je suis loin d'être le meilleur", plaisante-t-il. "Mais au final, je travaille juste dur pour m'améliorer à chaque fois. Nous verrons à quel point nous serons compétitifs lors de ce match, je n'ai pas encore la réponse à cette question". Manchester City reçoit Burnley le 18 mars prochain.