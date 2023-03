La nouvelle punchline de Zlatan Ibrahimovic avant Suède-Belgique

Ce vendredi soir, la Suède reçoit la Belgique pour le premier match des qualifications.

Absent des terrains pendant de longs mois en raison d’une blessure à un genou, Zlatan Ibrahimovic a fait son grand retour en février, avant de devenir, samedi, le plus vieux buteur de la Serie A. Ibracadabra entend bien faire tomber un nouveau record avec la sélection suédoise cette fois-ci. S’il monte sur la pelouse vendredi à Solna contre la Belgique, Ibra deviendra le joueur le plus âgé à disputer un match qualificatif pour l’Euro et battra le record établi par l’Italien Dino Zoff en 1983 contre la Suède.

"Est-ce que je pense à l’Euro 2024 ? Je le prends au jour le jour. Si je me sens bien et que je suis sélectionné par l’entraîneur, je l’aiderai, ainsi que l’équipe et le pays, à faire de mon mieux. Je pense qu’à mon âge, on ne pense pas à l’avenir. Vous pensez présent. Même si je suis le passé, le présent et le futur", a lâché Zlatan Ibrahimovic en conférence de presse, avant les matchs de la Suède contre la Belgique puis l’Azerbaïdjan.