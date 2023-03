Will Still a un rêve : "Tous les gamins répondraient ça"

Entraîneur à succès du Stade de Reims, Will Still est en train de percer aux yeux du grand public. Peut-il un jour entraîner en Premier League ?

À seulement 30 ans, Will Still fait le buzz en Europe. Sa série de matchs sans défaite avec le Stade de Reims l'a propulsé sur le devant de la scène, et il a même été interviewé par Sky Sports. Son nom a récemment été inclus dans les discussions concernant un poste en Premier League.

"Ca me paraît complètement stupide de voir mon nom cité parmi des entraîneurs qui ont prouvé tellement plus que moi", concède le Belge. "Je n'oserais même pas me comparer à eux. Jamais je n'imaginais entraîner en Premier League, mais pourquoi pas".

Still est en effet belgo-britannique, et l'Angleterre serait un rêve. "Ce serait comme à la maison pour moi. Je crois que si vous demandez à n'importe quel gosse quel est son rêve, il vous répondrait la Premier League, et ce n'est pas différent pour moi", reconnaît l'ancien adjoint du Standard.