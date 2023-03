"Il y a de grandes chances qu'il vienne" : Ederson révèle le probable futur sélectionneur du Brésil

L'identité du futur sélectionneur brésilien continue de faire couler beaucoup d'encre. Ederson, la gardien de Manchester City donne un sacré indice sur le dénouement à venir.

C'est avec Ramon Manezes, ancien sélectionneur en équipes d'âge brésilienne et nommé comme intérimaire, que le Brésil s'apprête à défier le Maroc en match amical. Forcément, tout le monde cherche déjà à savoir qui sera nommé à la suite de cet interim. Depuis plusieurs semaines, le nom de Carlo Ancelotti est cité avec insistance malgré un contrat qui le lie encore jusqu'en juin 2024 au Real Madrid.

En conférence de presse, Ederson a confirmé que les probabilités de voir Don Carlo prendre les commandes de la Selecao étaient grandes : "J’ai parlé avec Vinicius, Casemiro, et Eder Militão. Il y a de fortes chances que Carlo Ancelotti devienne le sélectionneur du Brésil". Le gardien de Manchester City n'a pas manqué d'y apporter un trait d'humour : "Avec Manchester City, nous allons tout faire pour éliminer le Real en Ligue des Champions, ainsi il pourra venir le plus vite possible". Pas sûr que c'est comme cela qu'il prendra le dessus sur Alisson entre les perches.