🎥 Le capitanat, l'affaire Griezmann : la sublime réponse de Kylian Mbappé en conférence de presse

L'attaquant du Paris Saint-Germain, nouveau capitaine de l'Équipe de France, a livrĂ© une magnifique rĂ©ponse en confĂ©rence de presse lorsqu'il a Ă©tĂ© interrogĂ© sur la rĂ©action d'Antoine Griezmann, déçu de ne pas porter le brassard.

Didier Dechamps, tout comme Domenico Tedesco, a dû faire un choix important ces derniers jours. Hugo Lloris ayant arrêté sa carrière internationale, l'Équipe de France se cherchait un nouveau capitaine. Comme chez les Diables Rouges, il s'agit du leader technique de l'équipe, Kylian Mbappé, qui reprend les rênes. Un choix qui a déçu Antoine Griezmann, qui se sentait éligible à ce poste.

"J'ai parlé avec Antoine. Il était déçu et franchement c'est compréhensible. Il a 32 ans et a passé 10 ans en équipe de France, peut-être en étant le joueur le plus important ou presque. Je lui ai dit que si je suis capitaine et lui vice-capitaine, je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que je n'ai pas, il est arrivé quand j'étais toujours au centre de formation. Il est estimé et aimé de tout le groupe, ce serait donc dommage de ne pas bénéfice de son expérience et de sa joie de vivre" a commenté le joueur du PSG en conférence de presse.

Décisif à de multiples reprises avec le maillot des Bleus, le joueur de l'Atlético de Madrid a été désigné vice-capitaine. "On sera main dans la main pour essayer de faire régner l'équipe de France au niveau européen et au niveau mondial. S'il a quelque chose à dire devant tout le groupe, moi aussi, je me tais et j'écoute. Qui d'autre pourrait prendre ce rôle ? Il ne faut fermer cette porte à personne. Parfois, quelqu'un est dans un bon jour et dit quelque chose de cohérent et constructif pour le groupe. Chacun est libre de s'exprimer, l'équipe de France n'appartient à personne."