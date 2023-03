Emil Forsberg, l'espion suédois qui sait comment joue Domenico Tedesco

Notre nouveau sélectionneur a cotoyé l'international suédois lors de son passage à Leipzig. Le courant était plutôt bien passé entre les deux hommes.

Que ce soit en club ou en équipe nationale, un changement d'entraîneur rebat forcément les cartes. Pour l'équipe concernée mais aussi pour ses premiers adversaires. La Suède sera ainsi la première nation à passer par une préparation à la nouvelle mouture des Diables Rouges sauce Tedesco. Finis les immuables 3-4-2-1 de Roberto Martinez : le renouveau tactique opéré oblige les Suédois à faire face à l'inconnu. Même si le mot "inconnu" est sans doute un peu fort.

Comme tout staff professionnel qui se respecte, l'entraîneur Janne Anderson et ses assistants ont attentivement regardé les derniers matchs des équipes entraînées par Tedesco. Jusqu'à en être repus : "Nous avons recherché et surtout regardé comment il a joué avec ses équipes précédentes. Nous avons regardé ses 48 derniers matchs qu'il a disputés dans des équipes de club. À quoi ça ressemblait. Nous pensons savoir approximativement à quoi cela ressemblera" confirme le sélectionneur suédois aux médias locaux.

Mais en plus de ces données statistiques et visuelles, notre adversaire du soir peut s'appuyer sur le vécu d'un joueur qui connaît sans doute mieux Tedesco que nos Diables à l'heure actuelle. Présent à Leipzig depuis 2014, Emil Forsberg fait partie des joueurs qui ont absorbé les dernières directives du coach italo-allemand. Le club phare de la galaxie Red Bull est en effet la dernière équipe drivée par Tedesco après des passages à Schalke 04 et au Spartak Moscou.

Le milieu offensif était sur le banc lors de la défaite 1-4 face au Shakhtar Donetsk qui a coûté sa place à Tedesco en septembre dernier, notamment coulé par un doublé de l'ancien Malinois Maryan Shved. Un statut de réserviste à l'image du début de saison où Forsberg n'a débuté qu'un match de Bundesliga sur cinq. Revenu dans l'équipe suite au départ de Tedesco, il a également retrouvé son état de forme optimal avec 4 buts et 1 assist lors des 5 dernières rencontres de championnat. Mais ne comptez pas sur lui pour dire du mal de son ancien entraîneur pour autant.

Arrivé en décembre 2021 à Leipzig pour reprendre en main une équipe en grande difficulté dans le ventre mou, Tedesco laisse, malgré les dernières semaines diificiles, de bons souvenirs. Succédant à l'énergique Jesse March, il se démarque vite de son prédécesseur en tempérant le football caricaturant la "philosophie Red Bull" par la répétition des courses à haute intensité et du pressing jusqu'à overdose. A la recherche de plus de contrôle sur le jeu, Domenico Tedesco a d'abord consolidé son trois arrière avant d'assurer à l'équipe un jeu de passe plus soigné pour reprendre en main la possession. Cela aboutira à la victoire en Coupe d'Allemagne en fin de saison passée.

Même s'il ne retrouvera jamais son rendement de la saison 2016/2017, lorsqu'il avait fini meilleur donneur d'assists des cinq grands championnats européens avec 22 offrandes, Emil Forsberg reprend de l'importance au coeur du jeu et goûte aux méthodes de son nouvel entraîneur : "C'est une personne formidable, avec lui, tout le monde se sent important" déclare-t-il à l'époque. Il n'est donc pas surpris que le nouveau sélectionneur noir-jaune-rouge ait invité un arbitre du championnat belge lors des premiers entraînements : "Pour nous aussi, c'était spécial au début. Nous pensions qu'il n'y aurait un arbitre que de temps en temps mais il y en avait toujours un, que ce soit trois contre trois ou sept contre sept ou onze contre onze".

Dans le jeu aussi, le joueur de 31 ans croit savoir à quoi s'attendre : "Il y aura beaucoup de jeu de possession et de construction. Son football est très sûr et stable avec une bonne défense" avance-t-il en conférence de presse. Il ne rentrera pas plus dans les détails. Le reste, il le réserve à son entraîneur et au groupe suédois : "Nous avons parlé avec Emil. Notre entraîneur des gardiens Maths Elfvendal a également parlé à Michael Langer, qui a eu Tedesco à Schalke. Nous avons écouté autour de nous" confie Janne Anderson en conférence de presse.

Le match de ce soir comportera donc moins d'inconnues que ce que l'on pourrait penser. Toutefois, les Suèdeois sont loin de posséder toutes les clés du plan tactique qui sera mis en place : Domenico Tedesco a rappelé qu'il était un entraineur qui s'adaptait aux qualités de son groupe pour établir sa stratégie. Le noyau des Diables étant assez différent de celui de Leipzig, le match de ce soir devrait réserver quelques innovations. Reste à savoir à qui elles profiteront.