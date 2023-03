Sebastiaan Bornauw, première surprise du chef Domenico Tedesco ?

Tout le monde ou presque s'attend à une défense composée d'Arthur Theate, Jan Vertonghen et Zeno Debast. Wout Faes est le 4e nom qui revient le plus souvent, alors que Sebastiaan Bornauw pourrait griller la politesse à tout le monde.

C'est le grand jour pour Domenico Tedesco, qui dirigera ce soir son premier match à la tête des Diables Rouges. La nouvelle page de l'histoire de notre équipe nationale s'ouvre ce soir à la Friends Arena de Stockholm et plusieurs incertitudes demeurent quant à la composition d'équipe choisie par le sélectionneur germano-italien.

Une défense à 3 ? Probablement !

Lorsque l'on regarde les profils sélectionnés pour ce rassemblement, on s'imagine que Tedesco décidera aussi d'aligner une défense à 3. Critiqué pour n'avoir repris que deux joueurs de Jupiler Pro League, le sélectionneur de 37 ans devrait utiliser les automatismes anderlechtois pour aligner Jan Vertonghen au centre de la défense et Zeno Debast sur la droite. Un placement bien précis qui obligera Debast à faire les courses à haute intensité lorsque Dejan Kulusevski et Alexander Isak tenteront de partir dans le dos de notre défense. Dans une position plus axiale, Vertonghen pourrait être épargné de ce rôle pour se consacrer à la relance et aux duels aériens.

Pour le poste de défenseur central gauche, le grand favori se nomme évidemment Arthur Theate, en constante progression depuis ses débuts professionnels. Le joueur du Stade Rennais incarne cette mentalité de battant qu'il a manqué aux Diables lors de la récente Coupe du Monde et se présente comme la meilleure option sur le plan purement sportif.

Auteur de performances en dents de scie du côté de Leicester, Wout Faes semble être le favori pour jeter le trouble dans cette hiérarchie presque déjà définie. Avec le risque de voir un Zlatan Ibrahimovic rôder dans les parages en fin de rencontre, l'expérience des duels aérien de Faes en Angleterre pourrait faire la différence.

Quid de Bornauw ?

Quasiment oublié des discussions d'avant-match, Sebastiaan Bornauw pourrait bien devenir la première surprise du chef l'ère Tedesco. Il faut le dire clairement, le défenseur de Wolfsburg n'a jamais saisi les 3 chances qu'il a reçues sous les ordres de Roberto Martinez.

Du haut de ses 24 ans, l'ancien d'Anderlecht attend d'enfin véritablement lancer sa carrière internationale, et cela pourrait être pour demain. Si Domenico Tedesco décide de totalement tourner la page du passé, comme il l'a fait en ne sélectionnant pas Axel Witsel, Sebastiaan Bornauw pourrait alors éventuellement prendre la place de Jan Vertonghen au centre de la défense. C'est, en tout cas, dans cette position qu'il a évolué lors de ses trois premières sélections internationales.

Une décision difficile à prendre, puisque le joueur le plus capé de l'histoire de la Belgique est admirablement placé pour guider Arthur Theate et Zeno Debast et a retrouvé un niveau impressionnant après un début de saison particulièrement difficile. Faes ou Debast à droite ? Bornauw ou Vertonghen au centre ? Theate déjà indiscutable ? Premier élément de réponse sur le coup de 19h30, à l'annonce des compositions d'équipe !