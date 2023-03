Un absent au Barça lors du prochain Clasico !

Frenkie De Jong avait été sélectionné par Ronald Koeman, mais le milieu de terrain du FC Barcelone n'a pas pu honorer sa sélection. Et le Blaugrana pourrait manquer plusieurs rencontres en club : Barcelone a communiqué concernant sa blessure.

De Jong (25 ans) souffre ainsi d'une blessure à l'ischio-jambier droit, et si sa durée d'indisponibilité n'est pas encore évaluée officiellement, AS affirme que le Néerlandais manquera la demi-finale de Copa del Rey face au Real Madrid.

MEDICAL NEWS | Tests carried out today have shown that Frenkie de Jong has a right hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/Uv7ybu32PW