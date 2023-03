Voici la première compo de Domenico Tedesco, avec pas mal de surprises !

Le onze des Diables a été révélé. Peu avaient deviné le onze intégral de Domenico Tedesco, qui se prive notamment de Roméo Lavia !

Domenico Tedesco opte pour une défense à 4, à en croire le site de l'UEFA, composée d'Arthur Theate, Jan Vertonghen, Wout Faes et Timothy Castagne.

Devant eux, le site de l'UEFA annonce un milieu Carrasco-Onana-KDB, avec un trident Trossard - Lukaku - Lukebakio. On imagine cependant que Trossard et Carrasco peuvent plutôt occuper respectivement le poste de n°10, et Carrasco le flanc...

Le onze :