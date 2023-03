Aster Vranckx déterminé : "L'Euro espoirs ? On a les qualités pour le gagner !"

Le jeune milieu de terrain de l'AC Milan est conscient qu'il s'agit de la dernière chance de cette génération de décrocher un billet qualificatif pour les Jeux Olympiques.

Les Diablotins sont actuellement en Espagne pour préparer le championnat d'Europe U21 qui aura lieu au mois de juin prochain en Géorgie et en Roumanie. Une compétition importante pour nos espoirs, puisque les 4 meilleures équipes du tournoi seront qualifiées pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris.

"On réalise qu'il n'y aura pas d'autre chance pour cette génération. Ce sera en juin, ou jamais. On veut aller aux Jeux Olympiques et on sait ce qu'on doit faire pour y parvenir" déclare Aster Vranckx au micro de Sporza.

Le jeune milieu de terrain de l'AC Milan vit une première saison d'adaptation, mais ne perd certainement pas sa détermination. "Notre objectif ? On veut et on va le gagner ! Je place la barre haut ? Vous avez un mauvais état d'esprit si vous visez plus bas. Nous avons les qualités nécessaires pour devenir champions d'Europe !"