Le contrat d'Eden Hazard au Real Madrid court jusqu'en juin 2024. Alors qu'il n'a pas droit au chapitre sous Carlo Ancelotti, son frère Kylian estime qu'il y a encore une chance de voir l'ancien de Chelsea réussir à la Maison Blanche.

Inutile de revenir à maintes reprises sur la situation d'Eden Hazard au Real. Totalement mis aux oubliettes par Carlo Ancelotti, l'ancien de Lille et Chelsea compte terminer son contrat à la Maison Blanche, qui court jusqu'en juin 2024.

"Cela a toujours été son rêve de jouer pour le Real Madrid. Il se rend compte qu'il n'a pas encore montré tout ce qu'il devait montrer, car il est l'un des meilleurs joueurs du Monde" a déclaré son frère Kylian dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Le joueur du RWDM en est certain : son frère veut toujours jouer au football. Et même à Madrid, une solution pourrait être trouvée. "Si n'avait plus envie de jouer au football, il arrêterait. Il attend le bon moment, celui où il recevra enfin sa chance. Peut-être sous les ordres d'un autre entraîneur ? L'avenir nous le dira, mais l'histoire d'Eden au Real n'est pas terminée."

Et si la saison prochaine était sa dernière en tant que footballeur professionnel. "Peut-être qu'il arrêtera, peut-être qu'il trouvera un autre club. On ne sait pas ce qu'il peut se passer. Il veut montrer aux supporters et aux dirigeants qu'il peut encore être utile. Il prend ses responsabilités, est concentré sur le football mais peut en faire abstraction. C'est pourquoi il est l'un des meilleurs joueurs du Monde" conclut Kylian Hazard.