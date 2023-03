Un joueur important du Bayern Munich accuse le coup après le départ de Julian Nagelsmann

Débarqué de son poste d'entraîneur du Bayern Munich et remplacé par Thomas Tuchel vendredi, le technicien allemand a notamment fait les frais de ses relations compliquées avec certains cadres.

De son côté, Leon Goretzka a accusé le coup après le départ de Julian Nagelsmann. "Je mentirais si je disais que les derniers jours ne nous avaient pas touchés. C'est toujours extrême dans le foot, tout va très vite. Ces derniers jours ne sont pas passés sans laisser de traces. C'est toujours extrêmement difficile. On a une relation qui s'est établie avec Julian, on a passé les dernières années avec lui, je l'ai plus souvent vu que ma famille. Pour nous, c'est un choc qu'il ne soit plus là comme entraîneur. Personnellement, je n'avais pas de rupture dans mon lien avec Julian", a confié l'international allemand au micro de ZDF en marge de la victoire face au Pérou (2-0) en amical samedi.