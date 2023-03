🎥 Les Diablotins arrachent la victoire

Les Diablotins sont en Espagne pour préparer le Championnat d'Europe qui aura lieu l'été prochain où ils affronteront les Pays-Bas, le Portugal et la Géorgie dans leur groupe.

Ce lundi soir, les troupes de Jacky Mathijssen ont pris la mesure du Japon. Largie Ramazani et Yorbe Vertessen ont rapidement permis aux U21 de mener 2-0, mais le Japon est revenu au score. Finalement, c'est Kyan Vaesen qui a assuré la victoire.

FT. We end this camp with a win. 3️⃣-2️⃣ #BELJPN #U21 pic.twitter.com/WAhxw0pHdE