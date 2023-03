Jean-Michel Aulas a la solution pour lutter contre la prolifération des clubs-états

Le président de l'Olympique Lyonnais veut une réglementation afin de ne pas tomber dans l'excès.

Jean-Michel Aulas a soumis une proposition afin de lutter contre la prolifération des clubs-états dans le football. "C’est une spirale qui emporte tout le monde. On a vu quand même arriver un certain nombre d’états dans le football, qui mettent le niveau hors d’attente d’un certain nombre d’industriels ou d’investisseurs traditionnels. Et là malheureusement, on ne peut pas compter de la même manière," a expliqué le président de l'OL dans un entretien accordé à Canal+.

"Donc je pense qu’il y a besoin de réglementer, de contrôler. On doit peut-être aller, comme le font un certain nombre de franchises américaines, vers des plafonnements en matière de salaire. L’investissement permet de créer de la compétition, il permet de créer le spectacle, mais il y a un moment où il faut savoir aussi raison garder et ne pas tomber dans un excès qui peut tuer les évolutions qui sont survenues", a conclu l'homme d'affaires lyonnais.