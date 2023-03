Gardien des États-Unis, mais aussi d’Arsenal, Matt Turner a fait preuve d’originalité pour la révélation du sexe de son prochain enfant. Plutôt qu’une publication sur les réseaux sociaux, le portier de 28 ans a choisi de le faire directement dans le stade après son match contre le Salvador (1-0), comptant pour la Ligue des nations Concacaf.

Au milieu de ses coéquipiers, Matt Turner a alors tapé avec son pied dans le mini-ballon confectionné pour l’occasion. Celui-ci a alors éclaté pour laisser apparaître une poudre… rose, signifiant qu’il sera papa d’une petite fille dans quelques mois.

It's a girl!



Matt Turner reveals the latest addition to his family 👹‍đŸ‘©‍👧‍👩 pic.twitter.com/Epq531qj7r