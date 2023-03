Qualifications CAN 2023 : Le Cameroun fait la grimace, l'Égypte cartonne

Les jours de Rigobert Song à la tête de la sélection camerounaise sont peut-être comptés.

Namibie-Cameroun 2-1

Le Cameroun a chuté en Namibie ce mardi dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Aboubakar (90e+1) n'a pu que sauver l'honneur en fin de match pour les Lions Indomptables, deuxièmes du groupe C avec un point de retard sur leur adversaire du jour qu’ils n’avaient d’ailleurs pas été capables non plus de battre vendredi (1-1).

Egypte-Malawi 4-0

Avec un Salah buteur, l'Egypte a écrasé le Malawi (4-0) et pris la tête du groupe D grâce à une meilleure différence de buts sur la Guinée. A noter aussi la victoire de la Guinée équatoriale, face au Bostwana (3-2), qui prend provisoirement la première place de la poule J devant la Tunisie.