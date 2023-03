Ca ne surprendra personne : un club "partenaire" de Chelsea aurait été financé dans l'ombre par Roman Abramovich

Roman Abramovich a dû revendre Chelsea précipitamment suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'oligarque russe était accusé d'être un proche de Vladimir Poutine.

Durant sa période à la tête de Chelsea, Roman Abramovich a installé un lien très fort entre le club londonien et Vitesse Arnhem, en Eredivisie. Plus d'une trentaine de joueurs ont été envoyés en prêt à Vitesse, où un ami géorgien d'Abramovich était président.

Mais aucun partenariat "officiel" n'avait été révélé, et ce malgré des soupçons d'investissements via une société-écran et un proche d'Abramovich, Aleksandr Tchigirinski. Une enquête de la KVNVB, la fédération néerlandaise, avait fait chou blanc. À l'occasion du match entre Anderlecht et Vitesse la saison passée, Walfoot vous expliquait tout.

Cette fois, de nouveaux dossiers obtenus par le Guardian confirment toutefois les liens entre Abramovich et Vitesse Arnhem. Au moins 117 millions d'euros auraient été injectés indirectement par l'ex-propriétaire de Chelsea dans le club d'Eredivisie, en partie via le même Tchigirinski.

Vitesse Arnhem était passé aux mains du Russe Valeriy Oyf en 2018, mais celui-ci avait quitté l'Eredivisie suite aux sanctions européennes l'année passée. Les liens entre Chelsea et Vitesse semblent donc rompus pour de bon.