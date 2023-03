Vanaken, Skov Olsen, Yaremchuk...l'échec de Bruges serait aussi celui de ses stars

Il reste quatre matchs aux joueurs du Club de Bruges pour sauver leur saison. Pour les pensionnaires du Jan Breydel, ce sera le top 4, ou rien.

Le compte à rebours est lancé pour le Club de Bruges. Eliminé de la Coupe et de la Ligue des Champions, les hommes de Rik De Mil démarrent ce dimanche, face à Malines, un raid avec un seul objectif : retrouver une place dans le top 4, perdue lors de la dernière journée au profit de La Gantoise.

Pas besoin de s'éterniser pour dire que peu de choses tournent rond du côté du Club. Si la décision de maintenir Rik De Mil après son succès inaugural contre le Standard (2-0) a désormais été prise - l'euphorie est d'ailleurs bien vite retombée la semaine d'après, avec une défaite sur le terrain d'un Courtrai accrocheur -, la "dernière chance" est aussi et surtout entre les mains des joueurs.

Le meilleur effectif de Belgique, en panne sèche

Face à Malines, Seraing, Westerlo puis Eupen, un Bruges en pleine possession de ses moyens devrait viser le 12/12, sans aucun problème ni doute. L'effectif de l'équipe est, de très loin, le plus cher de Belgique (156,7 millions d'euros estimés de valeur marchande, loin devant les 122,3 millions de Genk), où tous les postes sont doublés, voire triplés.

Seulement, on l'aura compris : quasiment aucun cadre n'évolue à son niveau actuellement. Et c'est aussi le cas pour ceux qui sont censés faire la différence en sortie de banc.

Certes, les saisons de Mignolet et Meijer (et Mechele, dans une moindre mesure), sont plutôt réussies, mais pour le reste ? Au vu de l'état de l'équipe, tant au vu de sa confiance que son jeu développé depuis plusieurs mois - sous Parker, on a par moments atteint des sommets en terme de léthargie -, on serait presque tentés de dire que De Mil devrait tout recommencer de zéro. Et àa, à quatre matchs couperets de la fin (de la phase classique au mieux, de la saison, au pire), c'est impossible.

© photonews

L'heure de se retrousser les manches

Chaque grande équipe, quand elle est en difficulté, doit compter sur ses stars, ses hommes providentiels, pour la sortir d'un mauvais pas. Il est peu de dire que ces dernières seront attendues au tournant dans le mois qui arrive.

L'un des premiers noms qui nous viennent en tête ? Celui d'Hans Vanaken. Rarement on a vu le capitaine du Club aussi invisible et peu productif cette saison. Signe du mal-être du Club, il a pris l'habitude de totalement disparaître de ses matchs, et cette fois-ci, sans surgir de nulle part pour mettre sa tête ou son pied dans les 16 mètres adverses.

Si le Club s'est maintenu à flots durant la première partie de saison sous Hoefkens, c'est parce qu'il pouvait compter sur un Jutglà en très grande forme. Mais depuis, l'Espagnol semble être resté dans son creux. Pourtant de retour en tant que titulaire depuis février, il ne parvient plus à peser sur les défenses. Son but face au Standard cacherait presque les apparences. Derrière dans la hiérarchie des attaquants, la saison de Roman Yaremchuk a pris des allures d'immense fiasco.

Noa Lang semble bien mieux en jambes. Le Néerlandais a réalisé plusieurs prestations intéressantes ces dernières semaines. Peut-être a-t-il son futur transfert encore dans la tête, et que cette fois-ci il s'en sert à bon escient. Ses stats en championnat (5 buts, dont 3 sur 2023 ; 3 assists sont 1 seul depuis le début de l'année) prouvent cependant qu'il n'est plus aussi prolifique qu'avant.

On aurait presque tendance à l'oublier, mais Bruges compte aussi dans ses rangs l'un des joueurs les mieux cotés (et objectivement, l'un des plus talentueux) du championnat en la personne d'Andreas Skov Olsen. L'ailier droit danois, écarté sur la fin du mandat d'Hoefkens, vit une seconde partie de saison difficile. Depuis février, il n'a joué aucune minute en championnat, la faute à une blessure à la hanche. En espérant que son retour, comme celui - encore progressif - de Rits soient salvateurs pour les Blauw en Zwart.