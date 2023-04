L'étonnante révélation de Thomas Tuchel concernant son licenciement de Chelsea

L'ancien T1 des Blues a vécu un "choc" lors de cette dernière réunion avec la présidence du club. Désormais il entraîne le Bayern Munich.

Alors qu'il s'apprête à prendre en main le Bayern Munich pour la première fois depuis sa nomination à la place de Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel a profité de sa conférence de presse pour revenir quelques instants sur son licenciement de Chelsea.

A en croire le technicien allemand, ce dernier ne s'y attendait pas et parle d'un "choc": "C’était une réunion très courte, le matin après le match de Ligue des champions, à 8 heures ou quelque chose comme ça. C’était une réunion de trois à cinq minutes, je n’étais pas non plus d’humeur à parler plus longtemps aux décideurs."

Mais Tuchel souhaite désormais oublier le passé et se concentrer sur son nouveau challenge qui commence avec un choc face au Borussia Dortmund ce week-end :"Je suis heureux d’être dans un club très ambitieux."