Romeo Lavia, le coup de Massue

Le Diable Rouge s'est incliné ce dimanche sur la pelouse de West Ham, dans un choc du bas de classement en Premier League.

Avant le début de la rencontre, West Ham avait 24 points, Southampton 23 en étant bon dernier. Le duel entre ces deux équipes était donc très important et comme on a l'habitude de le dire : malheur au vaincu.

Et bien le vaincu, c'est Romelo Lavia. Le jeune Diable Rouge, excellent ce dimanche, mais qui n'a pu aider son équipe, s'est incliné et son équipe reste lanterne rouge de Premier League. Il n'y a eu qu'un seul but dans cette rencontre, et il est signé Nayef Aguerd (27', 1-0).

West Ham sort ainsi de la zone rouge, y laissant Everton, Leicester et donc Southampton. La fin de saison sera tendue en Premier League.