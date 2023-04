Mike Trésor et Bryan Heynen de nouveau décisifs : "Ils doivent être repris chez les Diables Rouges, mais..."

Mike Trésor et Bryan Heynen ont été de nouveau décisifs ce week-end avec un but contre OHL.

René Vandereycken estime que Mike Trésor et Bryan Heynen devraient être repris chez les Diables Rouges. "Je pense aussi, comme peut-être tous les Genkois, que ces deux-là sont dignes de rejoindre la sélection nationale. Mais laissez-moi vous expliquer ce terme. Pour moi, cela signifie que vous faites partie des cinq meilleurs à votre poste, que vos performances peuvent vous permettre d'être sélectionné", a expliqué l'ancien sélectionneur de la Belgique dans Het Nieuwsblad.

Mais pour lui, cela ne signifie pas qu'il faut être présent. "Si deux autres joueurs sont meilleurs que vous, vous n'êtes tout simplement pas là. C'est ce qui s'est passé."

Les déclarations de Dimitri De Condé vont donc un peu trop loin pour lui, mais il estime que les deux hommes seront essentiels dans la course au titre. "Il est certain que Heynen est un pion essentiel, plus que Trésor : il est toujours présent et dominant. Et de toute façon, il a encore marqué."