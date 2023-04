L'homme du match Midou Mouhli a régalé

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège a pris la mesure des U23 d'OHL (3-1) lors de la 31ème journée de Nationale 1.

Mené au score rapidement après une réalisation signée Agyapong (8e), le RFC Liège est revenu au score via Loemba (26e) avant d'être réduit à dix après le carton rouge de Lejoly, auteur d'une mauvaise sortie sur le buteur louvaniste (41e). Après plusieurs tentatives détournées par le gardien des U23 d'OHL, les Sang et Marine parvenaient à prendre les commandes de la rencontre à un peu moins de vingt minutes du terme. Bien servi par Mouhli, Lambot faisait mouche d'une jolie reprise (72e). Passeur, le numéro 10 liégeois faisait le break neuf minutes plus tard d'un joli enroulé (81e), 3-1.

"Le gardien adverse a fait un match de fou"

"Nous ne sommes pas bien rentrés dans cette rencontre et il y avait un peu de fébrilité en défense selon moi. Toutefois, nous n'avons jamais stressé que ce soit à 0-1 ou quand nous étions à dix contre onze car nous savions que nous aurions des possibilités de revenir et de gagner. Par contre, nous avons été redoutables sur le plan offensif avec beaucoup d'occasions franches et un poteau. Il faut souligner la prestation du gardien adverse qui a fait un match de fou, je commençais d'ailleurs à me poser des questions et à me dire que nous n'allions plus marquer. Puis, nous sommes parvenus à prendre les commandes de la rencontre et ce fut plus simple", a confié Midou Mouhli à l'issue de la rencontre.

"Cela faisait longtemps que je n'avais plus inscrit un goal"

Le milieu offensif a été l'homme du match ce dimanche après-midi à Rocourt avec un but et un assist, mais également une grosse présence et plusieurs opportunités. "Je me sens bien depuis plusieurs semaines, je suis en pleine confiance. Je me suis retrouvé pendant un moment tout seul devant et le coach m'a demandé de bien conserver le ballon et d'essayer de faire la différence. Ma célébration ? J'avais dit à mon ami Sami Lahssaini (RFC Seraing) et à mon grand frère que j'irai vers eux si je marquais. Cela faisait longtemps que je n'avais plus inscrit un goal, et ils me disaient qu'ils voulaient plus que des passes décisives de ma part", a conclu en souriant le milieu offensif liégeois.