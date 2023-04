Charleroi vers une qualification surprise en Play-Offs 2 ? Voici les 5 raisons d'y croire

Les Zèbres sont dans leur pic de forme au meilleur moment et pourraient brûler la politesse à tout le monde dans le money-time.

Voilà déjà un petit peu plus de quatre mois que Felice Mazzu est revenu mettre de l'ordre au sein du Sporting Charleroi après le licenciement d'Edward Still, avec qui les Carolos occupaient une maigre 12e place. Depuis l'arrivée de l'entraîneur de la saison dernière, les Carolos ont gagné à 7 reprises en 14 matchs, n'ont perdu que trois fois et sont plus que jamais dans la course pour une place qualificative pour les Play-Offs 2.

Hervé Koffi, le sauveur

Il est presque impossible de calculer le nombre de points que le portier burkinabé a fait gagner à son équipe cette saison. Celui qui a assurément sa place parmi les 5 meilleurs gardiens de notre championnat est arrivé au Mambourg en juillet 2021 et pourrait y disputer sa dernière saison.

Fort de 8 clean-sheets en 25 matchs, Hervé Koffi aimerait passer un cap dans sa carrière et profiter d'une fin de saison en boulet de canon pour se mettre encore plus en valeur. Avant de parler d'un départ et d'une mise en valeur, il doit aider Charleroi à se qualifier pour les Play-Offs 2. Et pour ça, on peut compter sur lui.

Zorgane - Ilaimaharitra, le poumon de Charleroi

Les deux font la paire et forment une association très efficace. Adem Zorgane et Marco Ilaimaharitra organisent véritablement le jeu de Charleroi. Si le premier cité est doté d'un volume de courses et d'une qualité de passes impressionnante, le second fait office de véritable sentinelle et porte à merveille son brassard de capitaine.

Si les deux font un bon match, Charleroi fait un bon match. Et inversément. Que ça soit à la récupération avec Ilaimaharitra ou à l'organisation avec Zorgane (et on n'oublie pas Hosseinzadeh), le milieu de Charleroi frappe fort et sera un atout majeur dans cette course aux Play-Offs.

Le TGV Tchatchoua fait terriblement mal

Le flanc droit de Charleroi est réservé à Jackson Tchatchoua, bien que le natif d'Ixelles peut aussi évoluer sur le côté gauche. Charleroi procède beaucoup par contre-attaques et transitions rapides pour faire mal à son adversaire et c'est là que le joueur de 21 ans intervient.

D'une rapidité déconcertante, celui qui compte déjà 60 matchs pour les Zèbres peut faire exploser toute une défense sur une accélération, à l'image du premier but des Carolos contre Westerlo le week-end dernier. Bien qu'il pêche encore trop souvent dans le dernier geste (2 buts et 5 passes décisives depuis ses débuts au Mambourg), Jackson Tchatchoua représente une arme dangereuse de Charleroi.

Bayo is back, les buts aussi

Vakoun Bayo n'a pas réussi à faire son trou à Watford et ne comptait que 9 titularisations lors de l'annonce de son retour à Charleroi. C'était il y a seulement 8 matchs mais on sent que l'Ivoirien fait un bien fou dans ce sprint final. Impliqué dans 4 buts depuis février, l'attaquant de 26 ans est le liant qu'il manquait sur le front offensif et peut terminer les actions, ce qui a bien trop manqué cette saison.

Sur la pelouse de Westerlo, Bayo est l'auteur d'un but et d'une passe décisive pour une victoire 2-3. A Malines, dès son premier match depuis son come-back, le joueur de 26 ans est auteur d'un assist qui mène à un partage, 2-2. Quatre points directement gagnés par l'avant-centre de Charleroi et qui pourraient jouer un grand rôle dans le décompte final... d'autant que ça n'est pas fini.

Le Felice Time est aussi de retour

Selon le principal intéressé, il n'existe pas et il ne s'agit que d'une question de mentalité. On peut pourtant l'assurer : le Felice Time is back ! Une victoire à la 89e minute à Westerlo, à la 73e à Courtrai, à la 69e contre Saint-Trond, un partage presque miraculeux à Malines malgré un retard de deux buts à vingt minutes du terme et une tête salvatrice de Damien Marcq à Eupen à l'approche des arrêts de jeu.

Pas de doute, les fins de matchs folles de Charleroi sous Felice Mazzu sont de retour. Un nombre important de points gagnés dans les 20 dernières minutes pour une équipe qui pointerait à la 11e place si tous les matchs s'arrêtaient à la 75e minute. Le jusqu'au boutisme de Charleroi peut aussi être une clé majeure.

Les Zèbres reçoivent Zulte ce samedi avant de se rendre au Standard et d'accueillir Genk. Un calendrier pas évident, mais les Carolos ont déjà montré que cela ne les effrayait pas. Charleroi est là pour surprendre tout le monde dans le sprint final.