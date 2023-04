Le Jong Genk ne se laisse pas faire par Virton et ira devant le CBAS

Le Jong Genk et le SL 16 se sont vus retirer un point pour avoir aligné un ou plusieurs joueurs non-qualifiés lors de leur duel. L'Excelsior Virton veut en profiter.

Suite au match entre le SL 16 et le Jong Genk lors duquel des joueurs en théorie non-qualifiés ont été alignés, Virton s'était porté partie intéressée et a obtenu gain de cause : les deux clubs ont perdu un point sur tapis vert.

Un verdict qui peut avoir une grande importance dans la course au maintien, car Virton est désormais à 2 points du SL 16. Mais c'est bien le Jong Genk, rapporte le Belang van Limburg, qui se portera devant le CBAS afin de faire invalider la décision initiale.

Genk avait aligné Aziz Ouattara et Nicolas Castro lors du match reporté, sans se soucier du fait que les deux joueurs avaient disputé plus de 45 minutes avec l'équipe A le week-end lors duquel était censé se dérouler SL 16 - Jong Genk. Le match avait été reporté pour chutes de neige, mais Virton estime que cela ne change pas la non-qualification de ces deux joueurs.