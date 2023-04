Vincent Kompany exulte après la montée, son président le couvre d'éloges

Déjà ! Sept journées avant la fin du championnat, Vincent Kompany et Burnley sont promus en Premier League. Un scénario inattendu pour l'ancien entraîneur d'Anderlecht.

Sept journées avant la fin du championnat, Burnley a profité du partage de Luton à Millwall et de sa victoire à Middlesbrough pour déjà assurer sa montée en Premier League. "Il reste sept matchs et nous fêtons déjà ça. Nous ne nous y attendions pas. Il faut du temps pour créer une cohésion de groupe mais l'enchaînement des matchs aide. Il nous reste désormais un objectif et nous voulons l'accomplir" se réjouissait Vincent Kompany au micro de Sky Sports, faisant référence au sacre que les Clarets veulent aller chercher.

"Ce que Vincent a fait est quelque chose de très spécial. C'est une surprise totale, parce que ce n'était pas notre plan. Avec Vincent, nous nous étions donné deux ou trois ans pour arriver. Je pense que vous avez vu la magie présente dans l'équipe. Ce sont des joueurs impressionnants, qui nous surprennent jour après jour. Ils sont phénoménaux" exultait le président Alan Pace.

Avec onze points d'avance sur Sheffield United, que les Clarets affronteront ce lundi, Burnley n'entrevoit plus qu'une seule chose : le titre.