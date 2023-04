🎥 Le Bayern Munich accuse le coup

Balayé par Manchester City (0-3) ce mardi lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, le Bayern Munich voit ses chances de qualification pour les demi-finales fortement compromises.

Joshua Kimmich a accusé le coup en regrettant les errements de son équipe en seconde période. "Cette défaite fait très mal. Les 60 premières minutes ont été plutôt très bonnes. Après le second but, nous avons été beaucoup plus enclins à commettre des erreurs et nous avons donné beaucoup d'occasions à Manchester City. Franchement, c'est une soirée vraiment difficile", a lâché l'international allemand au micro de Prime Vidéo.

De son côté, Yann Sommer évoque le fait que ce sera difficile de se hisser en demi-finale après une telle défaite. "3-0, c'est trop je pense... On a eu des occasions pour marquer, on n'a pas fait une mauvaise performance. Mais on fait un peu trop d'erreurs, quand eux sont très efficaces. On verra, au match retour, il nous faudra plus de confiance, on doit essayer", a lâché le Suisse.