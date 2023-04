Christophe Galtier est au centre d'une grave polémique

L'entraîneur du PSG est la cible d'accusations graves de Julien Fournier, l'ancien directeur sportif de l'OGC Nice.

L'ancien directeur du football de l'OGC Nice, Julien Fournier avait porté de graves accusations à l'encontre de Christophe Galtier en septembre 2022. On connaît désormais la teneur de celles-ci puisqu'un mail remontant à la saison passée et adressé par Fournier au directeur du football d'INEOS, Dave Brailsford, a été dévoilé ce mardi par RMC.

Christophe Galtier aurait reproché le nombre de joueurs noirs et musulmans de son précédent effectif chez les Aiglons. "Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m'a dit : 'vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit'. Une fois son agent/fils parti j'ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d'avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m'a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu'en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe. Il m'a dit 'hier soir je suis allé au restaurant et tout le monde m'est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs' puis d'ajouter 'Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, ndlr), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas', il n'y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau."

Un scandale dont le coach du PSG se serait bien passé alors qu'il est sur la sellette, fragilisé par des résultats sportifs décevants.