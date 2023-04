🎥 De retour de blessure, Matias Suarez inscrit un but fantastique

Au Sporting d'Anderlecht, tout le monde se souvient encore de l'ancien Soulier d'Or Matias Suarez. Désormais à River Plate, dans son pays natal, l'attaquant marque les esprits.

Alors qu'il revenait d'une très longue absence à la suite d'une blessure au genou, Suarez a disputé cette nuit sa troisième rencontre et a trouvé le chemin des filets. Un but spectaculaire lors de la victoire 3-0 des siens contre Gimnasia.

What a goal from Matías Suarez! đŸ€Ż



River beat Gimnasia 3-0 and are first in the league.

