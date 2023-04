Deux coups durs pour Manchester United

Lisandro Martinez souffre d'une fracture du métatarse, occasionnée lors du match de quart de finale aller d'Europa League face au FC Séville.

L'international argentin ne jouera plus jusqu'à la fin de la saison, a annoncé Manchester United.

Les nouvelles sont également nouvelles pour Raphael Varane. Le défenseur central sera quant à lui absent pour "quelques semaines".

📋 An official update on the condition of @LisandrMartinez and @RaphaelVarane.#MUFC