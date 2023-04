Un grand Antony permet à Manchester United de battre Nottingham et de s'installer sur le podium

L'ailier brésilien a inscrit un but et délivré une passe décisive : Manchester United s'impose 0-2 à Nottingham et s'installe sur le podium.

Après la lourde défaite de Tottenham à Aston Villa (3-0), Manchester United avait une belle opportunité de rejoindre le podium de la Premier League et de compter trois unités d'avance sur les Spurs. Sur la pelouse de Nottingham, Orel Mangala n'était pas titulaire mais est monté en cours de match (65e). Peu après la demi-heure de jeu, Antony ouvre le score pour les Mancuniens et met les joueurs d'Erik Ten Hag sur les bons rails (0-1, 32e). En seconde période, l'ailier brésilien se mue cette fois en passeur décisif, Diogo Dalot inscrivant le 0-2 (85e). Victoire importante donc de Manchester United qui monte pour de bon sur la troisième marche du podium et qui compte trois longueurs d'avance sur les Spurs, tout en restant à 11 longueurs de Manchester City. Nottingham est toujours 18e et reste donc dans la zone rouge. Classement T P G P P B = Forme 1. Arsenal 31 74 23 5 3 74-31 43 G G G P P 2. Manchester City 30 70 22 4 4 78-28 50 G G G G G 3. Manchester United 30 59 18 5 7 46-37 9 P P G G G 4. Newcastle Utd 30 56 15 11 4 48-24 24 G G G G P 5. Tottenham 31 53 16 5 10 57-45 12 G P P G P 6. Aston Villa 31 50 15 5 11 44-40 4 G G G G G 7. Brighton 29 49 14 7 8 54-37 17 G P G P G 8. Liverpool 29 44 12 8 9 50-35 15 G P P P P 9. Brentford 31 43 10 13 8 47-42 5 P P P P P 10. Fulham 30 42 12 6 12 42-41 1 P P P P G 11. Chelsea 31 39 10 9 12 30-33 -3 P P P P P 12. Crystal Palace 31 36 9 9 13 31-40 -9 P P G G G 13. Wolverhampton 31 34 9 7 15 26-42 -16 P P P G G 14. Bournemouth 31 33 9 6 16 31-59 -28 P G P G G 15. West Ham Utd 30 31 8 7 15 29-41 -12 P G P G P 16. Leeds United 30 29 7 8 15 39-54 -15 P G P G P 17. Everton 31 27 6 9 16 24-46 -22 G P P P P 18. Nottingham Forest 31 27 6 9 16 24-56 -32 P P P P P 19. Leicester City 31 25 7 4 20 41-55 -14 P P P P P 20. Southampton 31 23 6 5 20 24-53 -29 P P P P P