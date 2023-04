Mancini cherche des "oriundi" pour le futur ? Neerpede en a quelques uns...

C'est la mode en Italie : le thème des "oriundi" fait parler, et la presse transalpine s'est amusée à chercher les joueurs d'origine italienne même lointaine pouvant un jour représenter la Squadra. Du côté de Neerpede, on en dénombre quelques uns.

Il y a de quoi être surpris ce lundi en arrivant sur le site de la Gazzetta Dello Sport : le quotidien sportif n°1 d'Italie a réalisé une interview de Gianni Bruno, 2e meilleur buteur de D1A...et international italien potentiel. Jamais repris avec les Diables alors que, comme il l'explique dans l'entretien, il était proche du Mondial 2014, Bruno se prend au jeu alors que Roberto Mancini ouvre désormais la porte aux oriundi, ces descendants d'immigrés italiens aux liens même ténus avec la Botte.

Si l'idée peut paraître saugrenue aujourd'hui, le thème pourrait devenir un véritable enjeu à moyen ou long terme. Si les cas de Pascal Struijk et Adrien Truffert, envisagés par Martinez, n'étaient pas des oriundi par définition (ils sont nés en Belgique), ils prouvaient déjà que côté belge aussi, on commence à sortir des sentiers battus.

Les oriundi de Neerpede

Fut un temps, un garçon comme Enzo Scifo aurait pu porter le maillot de la Squadra, dont il avait le niveau même quand l'Italie regorgeait de grands talents. Mancini le reconnaît volontiers : l'Italie n'a plus le niveau d'antan, notamment au niveau de la formation, et va donc devoir se tourner vers d'autres options à l'avenir.

© photonews

Et à défaut de former des jeunes italiens, pourquoi ne pas aller voir ce qui se fait de mieux ailleurs ? À Neerpede, par exemple, centre de formation toujours réputé à l'étranger. Et où, tiens donc, on trouve...plusieurs oriundi potentiels. Luca Ferrara (back droit, U17 belge), Luca Monticelli (attaquant, U17 belge), mais aussi les gros talents Théo Leoni (22 ans), souvent repris en A, et Ethan Butera (16 ans, proche du noyau A avant de se blesser l'hiver dernier) ont des origines transalpines.

Plus surprenant : Killian Sardella, qui dispute sa meilleure saison avec Anderlecht, et pas avec les Espoirs cette fois, est un oriundo, d'origine italienne via son père. Même si l'idée de le voir international avec la Squadra peut prêter à sourire...

Killian Sardella 🇧🇪🇮🇹🇨🇲(2002) with a great assist, the answer to Italy's right-back problem?— Football Report (@FootballReprt) April 16, 2023

Traditionnellement, la Belgique a vu partir plus de talents vers la sélection du Congo ou du Maroc (encore très récemment) que vers l'Italie, qui avait moins "besoin" de se servir dans le vivier de sa diaspora. Mais les lignes bougent et la Fédération a peut-être intérêt à rester attentive...