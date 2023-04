Zulte Waregem est prêt à l'exploit - et à filer un coup de pouce à Anderlecht et Charleroi

Zulte Waregem peut-il le faire ? Le Gaverbeek sera en tout cas sold-out pour le match-couperet de ce samedi.

Au vu du déplacement de l'AS Eupen au Club de Bruges voisin, l'équation peut être très simple pour Zulte Waregem : une victoire, et il y a de grandes chances pour que l'Essevee reste en D1A. Plus facile à dire qu'à faire face à un Cercle qui croit encore au top 8.

Bonne nouvelle cependant pour Frederik D'Hollander et ses troupes : pour ce match de la dernière chance, le Gaverbeek sera plein à craquer. Zulte a annoncé le sold-out via ses canaux officiels.

"Ca va être la folie. Ce serait incroyable de terminer sur un 6/6 et d'assurer le maintien en dernière journée, nous allons en rêver chaque nuit de la semaine", reconnaît Jelle Vossen dans le Nieuwsblad. Du côté de Charleroi et Anderlecht aussi, on en rêve : une défaite du Cercle signifie que le dernier ticket pour le top 8 irait à l'un ou l'autre...