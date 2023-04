Anderlecht piqué au vif ? "C'est juste drôle qu'ils parlent tant de nous après le match..."

Les analystes néerlandais étaient sévères avec le RSC Anderlecht après la victoire contre l'AZ. Brian Riemer et Anders Dreyer préfèrent en sourire.

"L'AZ devrait avoir honte de perdre contre une telle équipe" ; "Rien de plus qu'une équipe de milieu de tableau" ; "L'AZ doit y croire car Anderlecht est faible" ; voilà ce qu'on pouvait lire dans la presse néerlandaise au lendemain de la victoire du RSCA au match aller. Un discours étonnant, très...néerlandais, au final.

"C'est intéressant qu'ils aient tant de choses à dire sur nous le lendemain du match si nous avons été si mauvais", sourit Brian Riemer avec ironie. "Peu importe ce qu'ils ont cru voir, je nous ai trouvés solides. Je laisse les analystes analyser, j'ai vu ce que j'ai vu. Le fait est que nos statistiques en termes de créativité et de solidité défensive sont là".

En tant que joueur, tu t'en sers un peu comme d'une motivation

Anders Dreyer préfère lui aussi en rire. "C'est drôle qu'ils parlent autant de nous plutôt que de leur prestation. Et bien sûr, en tant que joueur, tu t'en sers un peu comme d'une motivation", reconnaît le Danois. "Nous, le lendemain, nous avons analysé notre prestation et savons ce que nous avons réalisé. C'est le plus important".

Avec un avantage de 2 buts au moment de défier l'AZ à l'AFAS Stadion, Anderlecht a en tout cas toutes les cartes en main pour faire taire les sceptiques. Peu importe la manière...