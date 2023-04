Mark van Bommel émet quelques réserves avant le déplacement au STVV

Mark van Bommel a pu se préparer tranquillement pour la dernière journée et la finale de la Coupe la semaine dernière. Toute l'attention s'est portée sur d'autres clubs avec les joutes européennes.

L'Antwerp se déplace à Saint-Trond ce dimanche et évoluera donc sur un terrain synthétique. Selon Van Bommel, le gazon artificiel n'a pas sa place dans le football professionnel. "En Eredivisie, il y a eu beaucoup de clubs qui jouaient sur du gazon artificiel à un moment donné, mais ils sont en train de faire machine arrière", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse. "Les sensations sont très différentes et les contraintes physiques beaucoup plus importantes. Tous les supporters veulent voir leur équipe évoluer sur du vrai gazon, n'est-ce pas ?", a souligné le Batave.

Il est également revenu sur le déplacement du match à 13h30 le dimanche, alors que tous les autres matchs se déroulent à 18h30. "Si vous déplacez un match une semaine à l'avance, qu'est-ce que cela fait aux supporters ? Pour eux, ce n'est pas pratique. Le football leur appartient. Je pense que ce changement de calendrier tardif est très regrettable. De plus, on pourrait y voir une sorte de distorsion de la ligue. Lors des deux dernières journées, tous les matches devraient être joués en même temps", a conclu Van Bommel.