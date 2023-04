🎥 La dure soirée de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr

On a beau être la grande star de toute une équipe, de tout un championnat, le football ne sera jamais une science exacte. A 38 ans, Cristiano Ronaldo l'a encore appris à ses dépens.

Ce lundi soir en demi-finale de Coupe du Roi, le Portugais a hérité de plusieurs grosses occasions, se forçant la plupart. A la 10e minute de jeu, Ronaldo a loupé une immense occasion devant le gardien adverse.

Al-Wehda mènera alors au score, d'un superbe retourné acrobatique.

Frustré à la mi-temps, Ronaldo faisait la moue et s'en est même pris à son coach. Le Portugais tentera alors d'égaliser, que ce soit sur coup franc, ou sur une nouvelle immense opportunité où il échouera sur la barre, à la 82e minute de jeu.

Les images de CR7 au coup de sifflet final, dépité, ne faisaient pas plaisir à voir. Il restera le championnat à Al-Nassr pour sauver sa saison, compétition où le club à perdu la place de leader.

Al-Nassr are knocked out in the semifinal of the King Cup of Champions after losing 1-0 to 10-man Al-Wehda.



Cristiano Ronaldo was so close to an equalizer with this chance ūüė≥



