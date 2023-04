Le mea culpa de Tottenham après l'humiliation totale contre Newcastle

Les joueurs de Tottenham ont publié un communiqué de presse commun en réaction à leur défaite de dimanche dernier.

"En tant qu’équipe, nous comprenons votre frustration, votre colère. Ce n’était pas assez bon. Nous savons que les mots ne suffisent pas dans des situations comme celle-ci, mais croyez-nous, une défaite comme celle-ci fait mal", débute le communiqué, avant de dévoiler le geste fait envers les supporters Londoniens.

"Nous apprécions votre soutien, à domicile et à l’extérieur, et dans cet esprit, nous aimerions rembourser aux fans le coût de leurs billets de match de St James’ Park. Nous savons que cela ne changera rien à ce qui s’est passé dimanche et nous donnerons tout pour arranger les choses contre Manchester United."

The players have a message for our fans who went to Newcastle on Sunday... pic.twitter.com/HFfmo8R2iH