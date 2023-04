Le paradoxe Merveille Bokadi, joueur de champ le plus utilisé aux errements qui n'ont jamais disparu

Le défenseur de 26 ans est le joueur de champ avec le plus de temps de jeu au Standard. Solide sous pression, le défenseur congolais se rend parfois encore un petit peu trop coupable d'erreurs amenant directement un but. Un problème jamais vraiment disparu depuis son arrivée en 2017.

Merveille Bokadi n'a jamais vraiment été épargné par les blessures depuis son arrivée au Standard, en 2017. Le Congolais a déjà connu deux ruptures du ligament croisé et une rupture du tendon d'Achille mais est toujours revenu à son meilleur niveau, rééducation après rééducation. Cette saison, il est le joueur de champ avec le plus de temps de jeu sous Ronny Deila et compte 2.934 minutes.

Un style unique en bord de Meuse

C'est peut-être en ce sens que l'ancien du TP Mazembe demeure un élément incontournable de Ronny Deila. Athlétique et puissant, "Bope" est aussi doté d'une qualité technique au-dessus de la moyenne des joueurs qui évoluent à son poste. Sa qualité de passe longue permet au Standard de casser des lignes et de se projeter rapidement, une arme majeure côté liégeois.

En possession de balle, Bokadi se projette avec ses coéquipiers, porte le ballon et peut accompagner les actions. Il n'est d'ailleurs pas si rare de le voir tenter sa chance en zone de conclusion. Solide dans les duels, l'occasionnel milieu défensif est parfois coupable de moments de distraction qui se payent cash, à l'image de son erreur sur l'ouverture du score de Louvain, ce dimanche.

© photonews

Suffisant pour une équipe du top ?

Là est tout le problème. Les qualités de Bokadi sont reconnues par tous les observateurs du football belge et Ronny Deila ne se trompe probablement pas en faisant du Congolais son élément clé en défense centrale. Mais voilà, ses bévues sont trop fréquentes, récurrentes, et n'ont surtout jamais disparu depuis son arrivée.

L'ambition du Standard est claire : tenter d'aller chercher l'Europe grâce aux Play-Offs 2 et se battre pour les Champions Play-Offs l'année prochaine. Contre des équipes cliniques que peuvent être Genk, l'Union, l'Antwerp et Bruges dans ses meilleurs moments, le joueur du Standard semble bien trop à même de commettre une erreur... essentiellement lorsqu'il n'est pas mis en difficulté.

On le répète, la qualité de Bokadi n'est certainement pas à sous-estimer et le Congolais est parfaitement capable de résister à la pression et au pressing. Mais c'est principalement lors de phases anodines, à première vue anecdotiques, que des mauvais contrôles et des pertes de balle sont vites arrivées. Être bon pendant 89 minutes c'est bien, mais en donnant des buts à l'adversaire, cela perd en rentabilité.

© photonews

Malgré cela, Bokadi a souvent été le meilleur défenseur du Standard cette saison. Une preuve de toutes ses qualités, mais aussi une raison d'être frustré de voir un joueur si doué balle au pied connaître parfois de tels manquements.

Le résumé c'est que Bokadi fait peur... à tout le monde. Sa solidité peut effrayer les attaquants adverses, son jeu de tête peut effrayer les défenses adverses, mais ses absences et prises de risques peuvent aussi effrayer les Rouches. Terriblement efficace quand ça réussit, terriblement dangereux en cas d'échec. Un léger manque de fiabilité qui explique pourquoi, malgré ses bonnes saisons et les belles années qui lui restent connaître en tant que joueur professionnel, aucune pointure étrangère ne se soit manifestée ?