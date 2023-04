Antoine Bernier va franchir un nouveau cap à Charleroi : "Un très bon choix"

Le Dinantais avait rejoint le RFC Seraing en 2020 en provenance du F91 Dudelange. Auteur de trois bonnes saisons chez les Métallos, l'ailier va franchir un nouveau cap dans sa carrière cet été.

Antoine Bernier avait été l'un des éléments clés de Seraing lors de la montée en Jupiler Pro League en 2021. Le joueur âgé de 25 ans a ensuite confirmé en D1A la saison suivante et lors de cet exercice 2022-2023. Malheureusement pour le joueur formé à Anderlecht et à l'Antwerp, sa saison a pris fin après 22 journées de championnat à cause d'une pubalgie. Sans son ailier virevoltant capable de faire la différence sur une action, il était vite devenu difficile pour les Métallos d'apporter le danger dans la surface adverse.

En fin de contrat du côté de Seraing, le Dinantais évoluera au Sporting de Charleroi la saison prochaine, et non pas à Metz ou à La Gantoise qui étaient également intéressés par ses services. Un très bon choix selon les observateurs et deux de ses anciens entraîneurs. "Il mérite ce beau transfert. Emilio Ferrera l'avait fait venir à Seraing car il le connaissait bien d'Anderlecht et de Dudelange. Tout de suite, on a vu que c'était un joueur talentueux et il n'a pas cessé de progresser durant ces trois dernières années", nous confie Marc Grosjean. "Il va encore s'améliorer au Sporting de Charleroi auprès de Felice Mazzù. Un très bon choix de la part d'Antoine. Je pense sincèrement qu'il peut s'imposer là-bas et qu'il pourra oublier ses petits pépins physiques", a explique le coach actuel de Deinze.

© photonews

Même son de cloche du côté de José Jeunechamps. "Très bon choix de sa part et de la part de Charleroi de le recruter. Un club taillé pour lui et un joueur fait pour ce club. Son profil atypique et polyvalent (ailier et attaquant capable de tourner autour du buteur) aidera Charleroi", nous explique l'ancien coach de Seraing. "Auprès de Felice Mazzù et du staff carolo, Antoine Bernier va prendre beaucoup de plaisir, de confiance et va encore se perfectionner. Un chouette garçon attachant et toujours de bonne humeur. Il mérite de franchir ce cap. C'est juste incroyable que Seraing ait laissé partir un tel joueur en fin de contrat", a conclu le coach actuel de Virton.