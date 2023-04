Roberto Martinez évoque l'avenir de Cristiano Ronaldo avec la sélection du Portugal

Roberto Martinez est désormais sélectionneur du Portugal. Outre gagner des titres à la tête de la Selecao, l'autre défi de l'ancien coach des Diables Rouges sera de prendre une décision concernant Cristiano Ronaldo.

Quel futur pour Cristiano Ronaldo avec le Portugal ? A 38 ans, le quintuple Ballon d'Or est au crépuscule de sa carrière. Ce sera à Roberto Martinez de décider s'il doit, ou non, continuer avec la Selecao. Pour l'instant, la réponse est positive puisque CR7 a été repris lors de la première sélection de Martinez. Eleven Sports, qui s'est déplacé à Lisbonne pour une interview, l'a d'ailleurs questionné à ce sujet.

"Depuis qu'il joue en Arabie Saoudite, il joue beaucoup, il marque des buts. Il a de bonne statistiques dans le dernier tiers et son positionnement est bon. Il joue de janvier à mars, c'est le nombre le plus important de tous les joueurs à son poste. D'un point de vue footballistique, il s'agissait davantage de forme et de statistiques", a analysé Martinez.

"Pour moi, il était important de montrer du respect pour Ronaldo et les autres joueurs afin d'entamer le nouveau cycle. Enfin, il faut prendre des décisions compliquées. Ce n'est pas juste : jouera-t-il ou non ? C'est plutôt : est-ce que ce joueur a sa place dans l'effectif ? À partir de là, il faut travailler à l’entraînement, être présent et prendre ses responsabilités vis-à-vis du groupe. Ce sont ces facteurs qui détermineront le nombre de minutes que vous jouerez."