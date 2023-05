Sclessin, incomparable : "Des amis fans de foot anglais m'ont dit qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel !"

Ronny Deila a été interviewé par la RTBF cette semaine. L'entraîneur du Standard a encore dit tout l'amour qu'il portait pour ses supporters.

Interviewé par Pascal Scimé pour la RTBF, Ronny Deila a comparé le public du Celtic Glasgow, où il a coaché de 2014 à 2016, et celui du Standard où il officie depuis l'année passée. "Le Celtic a plus de supporters, ils sont 10 millions à travers le monde. C'est presque une religion. Mais c'est aussi une grande famille, et je ressens aussi cela au Standard", explique Deila.

Le Norvégien estime cependant que le public de Sclessin est supérieur à celui du Celtic Park sur un point. "Le public écossais est assez calme durant les matchs de championnat. L'ambiance est folle en Europe et quand vous affrontez les Rangers", reconnaît Deila.

Au Standard, les supporters ne sont pas des touristes

"Mais en moyenne, sur la saison, l'ambiance de Sclessin est supérieure. Des amis fans de foot anglais, de Liverpool et Manchester United, sont venus me voir à Sclessin et ont dit qu’ils n’avaient jamais rien vu d’aussi fou en Angleterre, et je suis d'accord", ajoute l'entraîneur du Standard.

La différence ? "En Angleterre, 50% des supporters sont des touristes. À Sclessin, les 30.000 supporters ne sont pas des touristes. Il faut en être très fier", conclut Ronny Deila.