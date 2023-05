Un joueur du Cercle s'est mis en évidence contre le Standard : "Je voulais surtout montrer que je suis là"

La rencontre entre le Cercle de Bruges et le Standard de Liège (0-0) samedi soir lors de la première journée des Playoffs 2 n'a pas offert de véritable spectacle. Mais la prestation de certains joueurs a retenu l'attention. C'est le cas de Jean Harisson Marcelin.

Préféré à Jesper Daland, qui n'était pas en pleine forme, Jean Marcelin a livré une bonne prestation contre le Standard de Liège. Monaco l'avait acheté 10 millions d'euros à Auxerre en 2020 avant de le prêter au Cercle de Bruges. Mais le natif de l'ïle de La Réunion s'est blessé en mars 2021 et a été écarté des terrains pendant fort longtemps (317 jours).

Titulaire contre le Standard, le défenseur central s'en est très bien sorti alors que cela faisait plus de deux mois qu'il n'avait pas joué. "Je voulais surtout montrer que je suis là quand le coach a besoin de moi. Il y a beaucoup de concurrence en défense centrale et même si deux gars sont blessés, nous sommes quatre pour trois places. En tout cas, ils peuvent toujours compter sur moi", a expliqué le joueur âgé de 23 ans à l'issue de la rencontre. "C'était un match difficile dans lequel, en tant que défenseur, il n'était pas évident de se projeter vers l'avant. Le Standard nous avait également bien étudiés et avait essayé d'utiliser l'espace dans notre dos, ce qui nous a obligés à être très prudents."

Le Cercle a dû se contenter d'un point et devra essayer de faire la différence dimanche après-midi contre Westerlo. "Nous avons tout fait pour faire partie du top 8 et maintenant nous voulons aussi essayer de terminer premier du groupe", a confié Marcelin qui possède un contrat à Monaco jusqu'en 2024. "Mon futur ? Honnêtement, cela ne me préoccupe pas pour l'instant. Je suis ouvert à tout, y compris à une saison supplémentaire au Cercle, mais pour l'instant, il n'y a pas de discussion et je suppose que cela ne se fera qu'après la saison", a conclu Jean Marcelin.