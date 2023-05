L'ancienne pépite de Genk Mika Godts n'a pas aimé l'attitude du club à son départ

Mika Godts a rejoint l'Ajax Amsterdam, où il brûle les étapes puisqu'il est déjà apparu avec l'équipe A à 17 ans. Mais il regrette l'attitude du Racing Genk au moment de son départ.

Le refus de prolonger son contrat à Genk avait valu à Mika Godts de vives critiques et même d'être mis à l'écart dans le Limbourg. La pépite belge avait alors signé à l'Ajax Amsterdam, où il est déjà apparu à 2 reprises avec l'équipe A, mais n'a pas apprécié ce traitement.

"Je ne veux pas attaquer Wouter Vrancken et Genk pour ça maintenant, mais le fait que le club ait communiqué de cette manière sur ses réseaux au sujet d'un jeune de 17 ans, j'ai trouvé ça dommage", déclare-t-il dans le Nieuwsblad.

"Je n'ai pas non plus compris ce qui était si hallucinant dans mon départ. Si j'ai signé à l'Ajax, c'est tout de même que je ne demandais pas tellement?", s'interroge Godts. "À un moment donné, nous étions même très proches d'un accord. Puis il y a eu un problème, oui. Mais je les soutiens pour la course au titre !".