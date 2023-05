Gros retournement de situation pour le futur de Charles De Ketelaere ?

L'ancien de Bruges ne convainc pas à Milan malgré les multiples encouragements de son entraîneur, Stefano Pioli. Alors que les fans milanais commencent à s'impatienter, un prêt en Série A est envisagé pour le joueur de 22 ans.

Cet été, Charles De Ketelaere est devenu le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Jupiler Pro League en rejoignant l'AC Milan contre 32M€. En Italie, l'attente et l'impatience étaient grandes quant au joueur de 22 ans, qui n'a pas encore pu confirmer les espoirs placés en lui. L'ancien de Bruges vit une saison très difficile et n'a pas encore trouvé le chemin des filets.

S'il est soutenu par son entraîneur Stefano Pioli, CDK commence à frustrer les Rossoneri, qui ne reconnaissent pas son impact sur le terrain. Supposé rester à Milan, le Diable Rouge (12 sélections) pourrait finalement être prêté la saison prochaine. La Gazzetta dello Sport sait d'ailleurs qu'il s'agit d'une solution de plus en plus envisagée au sein du conseil d'administration de l'AC.

Charles De Ketelaere ne ferait cependant pas un long voyage, puisque le club de Monza serait en pôle position pour s'attacher ses services. Avec Adriano Galliani comme président et Silvio Berlusconi comme moteur interne, le lien avec Milan n'est pas difficile à trouver. De plus, le véritable mentor de De Ketelaere cette saison, Zlatan Ibrahimovic, devrait aussi rejoindre le club qui se trouve à 40 minutes de route de Milan.

Plus loin de la tension milanaise, le Belge pourrait apprendre sereinement dans une équipe actuellement 10e de Série A et assurée de son maintien depuis de nombreuses semaines.