Everton frappe un grand coup en bas de classement, Onana entre en fin de match

Everton se déplaçait ce lundi soir à Brighton & Hove Albion. Les Toffees ont crée la surprise en s'imposant face à une équipe jouant pourtant les places européennes cette saison.

Everton a en effet démarré la rencontre tambour battant, sans complexe et profitant des largesses laissées par la défense de Brighton. Dès la première minute de jeu, Doucouré mettait les Toffees sur les bons rails.

Brighton, avec les anciens Unionistes Mitoma et Undav devant, ne parvenaient pas à réagir et encaissaient un deuxième but de Doucouré, qui reprenait de volée un centre de McNeil (29e). Steele, le gardien de Brighton, partait à faute sur un centre-tir et marquait contre son camp (0-3, 35e).

La seconde mi-temps baissait en intensité. McNeil, très bon ce soir, humilait la défense de Brighton et poussait le ballon au fond (0-4, 76e). Brighton marquait un but anecdotique des oeuvres de Mc Allister (79e). Amadou Onana montait à la 86e, avant que McNeil ne parachève sa prestation d'une belle frappe dans le toit du but (1-5, 90e+6).

Everton remonte à la 16e place du classement et devance Leicester, battu par Fulham (5-3). Une victoire qui pourrait être décisive dans leur course au maintien.