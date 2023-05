Polémique, mais admiré : "Hein Vanhaezebrouck est un modèle pour moi"

Hein Vanhaezebrouck est un personnage comme il y en a peu dans notre championnat. Son bagoût et ses déclarations parfois de mauvaise foi font oublier le principal : il est un sacré entraîneur.

Alors que La Gantoise défie le Cercle de Bruges ce week-end, Miron Muslic, l'homologue brugeois de Vanhaezebrouck, a dit tout le bien qu'il pensait de son adversaire. "Hein Vanhaezebrouck est un modèle pour moi. C'est quelqu'un qui analyse toujours parfaitement l'adversaire qu'il affronte", déclare Muslic dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Le Bosnien, auteur d'une superbe saison lui-même avec le Cercle, sait cependant que Gand galère face à son équipe. "Nous allons voir si nous pouvons encore être la bête noire de La Gantoise", espère-t-il.

Le double duel entre Gand et le Cercle peut déterminer la fin de saison. "Les matchs les plus importants de ces Playoffs ? Non, j'espère que ce sera le suivant, contre Westerlo", conclut Muslic.