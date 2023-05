Un joueur de l'Union Saint-Gilloise espère un transfert cet été !

L'Union Saint-Gilloise a perdu Dante Vanzeir l'hiver dernier, et pourrait encore perdre des joueurs l'été prochain. Siebe Van der Heyden n'écarte clairement pas un départ.

Quand on pense aux joueurs de l'Union Saint-Gilloise pouvant éventuellement décrocher un transfert cet été, le nom de Victor Boniface est celui qui revient le plus souvent. Mais Siebe Van der Heyden aussi aimerait passer un palier.

Le Diable Rouge (une cap) s'est exprimé sur le sujet dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad en amont de la réception du Racing Genk. "Oui, c'est possible que ces Playoffs soient mes derniers matchs à l'Union Saint-Gilloise", reconnaît Van der Heyden.

À 24 ans, l'ancien du KV Ostende espère donc passer un palier, lui qui est estimé à 3 millions d'euros et n'aura plus qu'un an de contrat cet été. "J'espère que l'Union collaborera à un transfert en cas de bonne offre", révèle Siebe Van der Heyden.