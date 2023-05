L'Union a frappé un grand coup : "Gagner aujourd'hui ? C'était obligatoire!"

L'Union Saint-Gilloise a surclassé Genk ce dimanche après-midi (3-0). Une victoire hautement importante. Mais pour Karel Geraerts, il n'y a aucune raison de céder à l'euphorie.

Après un tel match, la question peut se poser : Karel Geraerts dispose-t-il d'un noyau qui a actuellement atteint son meilleur niveau ? "Je ne dirais pas ça. C'était un match de haute intensité des deux côtés. Au niveau d'engagement, d'ambition, mes joueurs ont beaucoup montré."

Geraerts le sait mieux que quiconque : tout peut aller très vite en play-offs. "Gagner aujourd'hui, c'était une obligation si on veut jouer le titre. On a déjà perdu contre l'Antwerp à domicile. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Tout le monde pensait que Genk était mort après leur défaite contre l'Antwerp. Mais Genk, c'est Genk. Ils font une super bonne saison, et ont battu Bruges il y a deux semaines en jouant du très bon football. Ils ont tout en main. Comme nous, et comme l'Antwerp. Toute l'Union se sent très bien ce soir, et on dira que l'Union est au top, Genk un peu moins. Mais la semaine prochaine, la pièce peut tomber de l'autre côté. Je reste calme, tout est clair dans ma tête."

La clean sheet, une première depuis...le 5 février !

L'Union a, en plus de marquer 3 buts, gardé le zéro face la meilleure attaque du championnat. Une première depuis...le 5 février, soit une victoire 4-0 face à Zulte-Waregem.

"On parle souvent en conférence de presse du fait que l'Union gagne mais encaisse. On toujours quelque chose dont discuter. Mais donc, ça me plait. On a gardé le zéro face à une équipe qui marque beaucoup. C'est bien pour le moral, aussi pour celui d'Anthony (Moris)."

Le 11, inchangeable ?

Depuis le début des Play-offs, Geraerts n'a pas changé une seule fois son 11. Ce qui s'est avéré payant, avec un 6/6 après une défaite en ouverture contre l'Antwerp. Est-ce que le coach unioniste a trouvé son équipe-type ?

"Je n'aime pas parler d'équipe-type", a répondu Geraerts. "J'ai un groupe qui se sent très bien à ma disposition. Je n'ai presque pas de blessés. J'ai une équipe où tout le monde se pousse mutuellement. Les titulaires savent qu'ils ont quelqu'un derrière eux. Chacun pousse pour jouer, mais dans une spirale très positive. Je dois féliciter mes joueurs, tout mon groupe. Je sais que certains sont déçus de ne pas jouer alors qu'ils le méritent. Mais tout le monde se pousse. C'est notre force, à tout le groupe et pas seulement le 11 de base", a répliqué Geraerts.