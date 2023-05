Triste nouvelle : Serge Kimoni est décédé

Le football belge, et plus particulièrement la ville de Liège, est en deuil suite à l'annonce du décès de Serge Kimoni, ancien footballeur, à l'âge de seulement 58 ans.

La triste nouvelle a été relayée par La DH, qui précise que Serge Kimoni aurait été victime d'un accident et est décédé ce samedi 13 mai 2023 en fin d'après-midi.

Né le 8 mars 1965, Serge-Didier Kimoni s'était révélé dans les années 80 au RFC Seraing, avant de rejoindre le Club de Bruges de 1987 à 1990. C'est avec les Blauw en Zwart qu'il a construit un beau palmarès, remportant deux titres de champion de Belgique (en 1988 et 1990). Par la suite, il est retourné à deux reprises au RFC Seraing (de 1990 à 1992 et de 1993 à 1996), avant de poursuivre sa carrière à Sedan, puis de représenter d'autres clubs belges tels que Tilleur-Liège, Courtrai et Sprimont. Il a finalement pris sa retraite sportive en 2005 à Pétange, au Luxembourg.

Après sa carrière de joueur, il a brièvement exercé pendant trois mois en tant qu'entraîneur au RFC Liège, avant d'être limogé en janvier 2011. Serge Kimoni était le frère de Daniel et Donatien Kimoni, eux aussi anciens footballeurs. Daniel a connu des moments de gloire à Genk, tandis que Donatien a évolué au RFC Liège.

La disparition de Serge Kimoni laisse un grand vide dans le football belge et la communauté sportive liégeoise. Ses accomplissements en tant que joueur, son engagement sur le terrain et sa contribution à différents clubs resteront dans les mémoires. En ces moments difficiles, nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont été touchés par sa personnalité et son talent sur les terrains de football.