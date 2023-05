(Officiel) Première recrue estivale à Westerlo

Westerlo a annoncé l'arrivée de Jordan Bos ce lundi soir. Le jeune Australien (20 ans) arrive en provenance de Melbourne City. Il a signé à Westerlo pour les 4 prochaines saisons.

Bos a récemment été appelé avec les A de l'équipe d'Australie, et a fait ses débuts en amical contre l'Equateur au mois de mars dernier.

"Il a impressionné ces dernières années par sa vitesse, ses qualités techniques et ses prouesses défensives. Il a joué un rôle clé dans le succès du club en A-League australienne et est considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du pays", renseigne le communiqué de Westerlo à propos de son nouvel arrière gauche.

➡️ Incoming player all the way from Down Under 🇦🇺

Welcome to KVC Westerlo Jordan Bos! ✍️



👉 https://t.co/Ig4hWNpHZG#enallemaalsamen #jupilerproleague #transfer pic.twitter.com/t9nmlbxnZ2